Corsa Champions decisa dalla monetina? Perché potrebbe accadere

La corsa per la Champions League nel 2025 potrebbe concludersi con un lancio di monetina, un evento raro ma possibile vista l’incertezza nella parte alta della Serie A. Attualmente, la classifica vede l’Atalanta al terzo posto con 68 punti, seguita dalla Juventus e dalla Lazio a 64 punti, con la Roma a 63, il Bologna a 62, il Milan a 60 e la Fiorentina a 59.

Con due giornate rimaste e partite cruciali come Atalanta-Roma e Venezia-Fiorentina in programma, potrebbe verificarsi una situazione di parità. A differenza della lotta per il titolo, non ci saranno spareggi per il quarto posto. Se due squadre arrivassero a pari punti, si considererebbero prima gli scontri diretti. Se questi fossero pari, si guarderebbe alla differenza reti negli scontri diretti, alla differenza reti totale e al numero di gol segnati. Se l’equilibrio persiste, si potrebbe ricorrere al sorteggio.

Nel caso in cui tre o più squadre finissero con lo stesso punteggio, la situazione diventa complessa. In tal caso, si consultano le classifiche avulse, partendo sempre dagli scontri diretti. Successivamente, si considererebbero la differenza reti all’interno di quella classifica, la differenza reti generale, i gol totali segnati e, se necessario, si ricorrerebbe nuovamente al sorteggio.

In sintesi, il possibile arrivo di più squadre a pari punti rende il ricorso al sorteggio, tramite monetina, un’eventualità concreta, evidenziando l’alta competitività del campionato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com