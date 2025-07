Corsa all’Intelligenza Artificiale: la strategia di Trump

L’importanza dell’intelligenza artificiale nella competizione globale si fa sempre più pressante. Recentemente, il presidente statunitense ha annunciato un ampio piano strategico per rafforzare la leadership americana nel settore.

Il documento intitolato “Winning the Race: America’s AI Action Plan”, composto da 28 pagine, delinea le iniziative che il governo intende intraprendere per guidare la ricerca e lo sviluppo dell’IA. Tra gli obiettivi principali, si evidenziano la promozione di capacità innovative e l’implementazione di nuove forme di governance degli algoritmi. È fondamentale, secondo il piano, mantenere la supremazia statunitense sia nel software che nell’hardware.

L’amministrazione Trump sottolinea la necessità di coinvolgere tutti i settori politici ed economici nel raggiungimento di questi obiettivi. A tale scopo, si richiedono investimenti significativi nel settore dei semiconduttori, in particolare attraverso il rilancio del CHIPS Act, per sviluppare tecnologie avanzate. Si auspica anche l’uso del Defense Production Act per accelerare la produzione tecnologica negli Stati Uniti.

In questo contesto, l’iniziativa si integra con altre misure adottate per gestire la corsa all’intelligenza artificiale, avviando collaborazioni con leader del settore come Sam Altman di OpenAI e Jensen Huang di Nvidia. L’obiettivo finale è mettere in atto una strategia coerente che dia a Washington un ruolo di primo piano nello sviluppo e nell’applicazione dell’IA, sia per scopi civili che militari.