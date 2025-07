Corsa agli armamenti in Europa: l’Italia come alleato di Trump

Negli ultimi anni, la politica di difesa europea ha subito una significativa trasformazione, in gran parte a causa del disimpegno degli Stati Uniti. Questo cambiamento sta spingendo i paesi europei, in particolare l’Italia, a incrementare gli investimenti nel settore della difesa, con il rischio di comprimere altri servizi pubblici essenziali.

L’Italia ha recentemente aderito a un accordo sottoscritto dai membri della NATO, che prevede di dedicare il 5% del prodotto interno lordo (Pil) alla spesa militare entro il 2035. Questo impegno è suddiviso in un 3,5% per spese militari tradizionali e un 1,5% per interventi non militari che supportano la sicurezza nazionale. Attualmente, l’Italia si attesta intorno all’1,6% e le proiezioni per il futuro indicano un raddoppio della spesa militare, passando da circa 35 miliardi di euro a oltre 100 miliardi entro il 2035.

Il messaggio della NATO ai suoi membri è chiaro: gli europei devono colmare il vuoto lasciato dalla riduzione dell’impegno americano. Questo include anche il sostegno all’Ucraina, con il trasferimento di armi e risorse necessarie. La risposta europea è stata frammentata, con diversi paesi già pronti a supportare Kiev, ma l’Italia ha assunto un ruolo attivo, con un pacchetto di aiuti militari significativo.

Inoltre, la Commissione Europea ha delineato un bilancio settennale da 2.000 miliardi di euro, con una quota di oltre 130 miliardi per spazio e difesa. Tuttavia, la quota destinata all’Italia è considerevole e difficile da sostenere, mettendo ulteriore pressione sui già limitati fondi disponibili.

Negli ultimi anni, infine, l’Italia ha approvato programmi di spesa militare per un totale di 42 miliardi di euro, suggerendo una tendenza verso un futuro più militarizzato, con implicazioni rilevanti per la sua economia e la sua politica interna.