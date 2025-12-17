12.5 C
Da stranotizie
Corruzione nella polizia italiana

Maria Elisabetta Falvo, primo dirigente medico della Polizia di Stato, ha scritto un messaggio via WhatsApp a Felice Romano, segretario generale del Siulp, il più importante sindacato della Polizia di Stato. Nel messaggio, Falvo afferma che “Dorso curvo è il minore dei problemi: non si piega la schiena, una cosa catastrofica”. Il messaggio è stato inviato il 4 febbraio.
Felice Romano è il compagno di Maria Elisabetta Falvo e ricopre la carica di segretario generale del Siulp, che è il sindacato più importante della Polizia di Stato, con 26 mila iscritti.

