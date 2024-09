Corruzione in Liguria, Toti: “Patteggiamento? Non implica colpevolezza”

Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, ha recentemente espresso le sue opinioni riguardo a un accordo raggiunto con la Procura, chiarendo che tale accordo non deve essere interpretato come un’ammissione di colpevolezza. Toti ha condiviso queste riflessioni sulla sua pagina Facebook, supportando un sondaggio di “Porta a Porta” in cui la maggioranza degli intervistati ha ritenuto che avesse fatto bene a patteggiare. Secondo Toti, l’intenso periodo di indagini durato tre anni, caratterizzato da intercettazioni, filmati, registrazioni e pedinamenti, ha reso opportuno evitare un processo che si sarebbe prolungato ulteriormente per almeno dieci anni.

L’ex governatore ha sottolineato che i magistrati hanno confermato che né lui né i membri del suo governo hanno illecitamente guadagnato denaro. Ha evidenziato che le decisioni prese durante il suo mandato, come le concessioni ai supermercati, erano necessarie e legittime, contribuendo allo sviluppo della Liguria. Toti ha reagito alle affermazioni di chi sostiene che l’accordo con i magistrati abbia danneggiato il centrodestra, sostenendo che questi critici non conoscono la verità o hanno motivazioni personali. Il sondaggio, a suo avviso, dimostra il supporto nei confronti della coalizione, che può rivendicare con orgoglio i risultati ottenuti nei nove anni di governo.

Inoltre, Toti ha espresso un sentimento di amicizia da parte dei membri della sua maggioranza, contrariamente a una sensazione di isolamento che ha avvertito come cittadino di fronte a una politica che sembra incapace di affrontare incertezze e ipocrisie. Ha sollevato una questione fondamentale riguardo al finanziamento della politica da parte degli imprenditori: se ciò sia finalizzato a creare un ambiente favorevole per atti legittimi, o se si tratti piuttosto di una politica che offre risposte certe. Toti ha dichiarato la sua convinzione che in Liguria la realtà appartenga alla seconda opzione.

Infine, ha esortato il Parlamento a redigere leggi chiare e non ipocrite, piuttosto che lasciare che i tribunali si occupino di questioni di questo tipo, invitando tutti a non ignorare le problematiche in ballo.