Corruzione in Argentina: crisi economica tra scandali e riforme

I titoli di stato argentini denominati in dollari hanno raggiunto i minimi di diversi mesi, mentre le azioni e il peso argentino sono scesi. Ciò è avvenuto in seguito a accuse di corruzione che coinvolgono figure vicine al presidente Javier Milei, le cui politiche economiche avevano sostenuto i mercati fino a questo momento.

La scorsa settimana, la stampa locale ha rivelato registrazioni audio in cui si sente una voce, riconducibile a Diego Spagnuolo, ex direttore dell’agenzia per la disabilità. In queste registrazioni si parla di tangenti e si fa riferimento a Karina Milei, sorella del presidente e capo di gabinetto, come destinataria di pagamenti illeciti. Spagnuolo è stato licenziato dal presidente, ma le autorità non hanno confermato l’autenticità dell’audio. Guillermo Francos, capo di gabinetto, ha dichiarato che Milei ha affermato che Spagnuolo non avrebbe mai menzionato le tangenti.

Venerdì, in seguito a un’indagine governativa, diverse proprietà, inclusa la residenza di Spagnuolo, sono state perquisite. Lunedi, pur non affrontando direttamente le accuse, Milei ha sostenuto di non essere preoccupato per gli attacchi dell’opposizione. Tuttavia, i parlamentari dell’opposizione hanno chiesto che il responsabile del Ministero della Salute risponda in Parlamento.

I dati indicano che il titolo sovrano argentino con scadenza 2038 è sceso a 67,37 centesimi per dollaro. Anche l’indice di riferimento della Borsa argentina ha registrato un calo del 4%. Il peso argentino ha perso quasi il 3% rispetto al dollaro, scendendo a 1.356 per ogni dollaro statunitense.

Marcelo Garcia, esperto di consulenza sul rischio, ha sottolineato che la reputazione di Milei è cruciale per la sua agenda economica. Lo scandalo è particolarmente sensibile, poiché potrebbe rinforzare l’idea che Milei non si preoccupi delle fasce più deboli della popolazione. Un portavoce del governo non ha rilasciato commenti in merito alle accuse. Gli sviluppi giungono in vista di importanti elezioni locali e nazionali, in cui il partito di Milei spera di ottenere maggiore rappresentanza nel Congresso.