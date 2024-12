Corruzione e Concussione a Catanzaro: Arrestati il Consigliere Sergio Costanzo e un Ufficiale di Polizia

Arresti all’alba in provincia di Catanzaro hanno portato all’esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di otto indagati, sei dei quali sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre due sono stati tradotti in carcere. Le accuse formulate includono corruzione, concussione e varie altre ipotesi di reato. Tra gli arrestati figura Sergio Costanzo, consigliere comunale di Forza Italia, che era candidato alle elezioni regionali in Calabria nel 2021 per l’Udc. Oltre agli arresti, sono state effettuate perquisizioni, una delle quali nella sede dell’Aterp, l’agenzia di edilizia residenziale pubblica. Un ufficiale della polizia municipale risulta anch’esso tra gli indagati.

L’inchiesta ha avuto origine da un caso di corruzione legato all’invasione di un terreno, ma le indagini hanno rivelato un intricato sistema di illegalità coinvolgente alcuni uffici di Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro. Il blitz delle forze dell’ordine è avvenuto nelle prime ore del giorno venerdì 20 dicembre ed è stato coordinato dalla Procura di Catanzaro, con l’intervento della polizia di Stato e dei carabinieri.

Le accuse specifiche contestate dalla Procura includono: associazione finalizzata alla commissione di falsi materiali e ideologici da parte di pubblici ufficiali in atti pubblici; corruzione; concussione; omissione di atti d’ufficio; induzione indebita a dare o promettere utilità; tentato peculato; tentata truffa aggravata e invasione di terreni o edifici. Il caso sta suscitando grande interesse, e ulteriori dettagli saranno comunicati durante la conferenza stampa programmata per le 11:00 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. La situazione è in fase di aggiornamento e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nel corso delle indagini.