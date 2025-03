Corruzione: Busia (ANAC) Sottolinea l’Importanza della Prevenzione per Sostenere la Crescita

In un periodo in cui anche gli Stati Uniti stanno retrocedendo nella lotta contro la corruzione, è fondamentale mantenere alta la guardia e impegnarsi nella prevenzione di questo fenomeno, poiché investire in tali misure porta crescita e benefici. Questo è quanto affermato dal presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, durante l’evento “Zero Corruption”, tenutosi a Roma presso il MAXXI. Busia ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia e di lavorare attivamente per contrastare la corruzione. Ha inoltre esortato l’Europa a assumere una posizione di leadership a livello globale nella lotta contro la corruzione, evidenziando che è cruciale per garantire un futuro prospero e giusto. In questo contesto, l’Unione Europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per promuovere iniziative e normative capaci di ridurre il fenomeno corruttivo e favorire la trasparenza nelle istituzioni. La prevenzione della corruzione non è solo una questione di etica, ma rappresenta anche un’opportunità per stimolare la crescita economica e migliorare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.