Corruzione: Allocca (Aspi) e la Promessa di un Futuro Sostenibile per le Generazioni Futura

È il secondo anno che Autostrade per l’Italia promuove l’iniziativa collettiva “Zero Corruption”. Questo evento riunisce istituzioni, società civile, mondo degli affari e organizzazioni internazionali per affrontare insieme il problema globale della corruzione. Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l’Italia, sottolinea l’importanza di questo incontro come momento di confronto fondamentale. Affrontare la corruzione è essenziale per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. L’evento si è tenuto a Roma al MAXXI e rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più integra e responsabile.