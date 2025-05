Corruzione a Sorrento: Arrestato il sindaco grazie a Gringo

Sorrento, arrestato il sindaco Massimo Coppola: 285mila euro scoperti grazie al cash dog Gringo, parte dei soldi era nascosta in un tavolo da biliardo

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato dopo un’operazione della Guardia di Finanza che ha rivelato un sistema di corruzione. Grazie all’intervento di Gringo, un cane pastore tedesco addestrato a rilevare denaro contante, sono stati trovati 34mila euro presso l’abitazione del sindaco. Il blitz ha permesso di scoprire ulteriori 167mila euro nascosti in un tavolo da biliardo, portando il totale sequestrato a 285mila euro.

I cash dog, cani addestrati a individuare denaro occulto, sono uno strumento efficace contro l’evasione fiscale, la corruzione e il riciclaggio. Questi cani possono annusare banconote nascoste in luoghi impensabili, come doppi fondi di valigie o cassetti segreti, e il loro intervento ha già facilitato il sequestro di somme ingenti in operazioni simili.

L’addestramento dei cash dog si basa su metodi positivi, con un training di circa sei mesi, durante il quale i cani imparano a riconoscere l’odore delle banconote associandolo a un giocattolo. La razza più comunemente utilizzata è il pastore tedesco, ma anche i meticci hanno dimostrato buone capacità.

Il caso di Sorrento evidenzia l’importanza dei cash dog nelle indagini economico-finanziarie, rivelando l’illecita connessione tra politica e affari. Questa operazione segna un passo significativo nella lotta contro la corruzione, simile a quanto avvenuto in passato, come nel caso di Bergamo, dove un altro cash dog aveva svelato un ingente tesoro illecito.

