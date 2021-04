ROMA – Ha tentato il suicidio G. B., 47 anni, alta dirigente del ministero dell’Istruzione accusata di corruzione. Sconvolta dalla perquisizione di ieri mattina, ha tentato di togliersi la vita dalla sua casa romana.

Entrata nelle stanze delle decisioni con Stefania Giannini, poco amata per la sua indipendenza da Lucia Azzolina, caricata di responsabilità da Patrizio Bianchi, ministro con il quale ha proseguito nel ruolo di capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, era stata indagata per corruzione in queste ore.

Il corruttore, si legge nel decreto di perquisizione della Procura di Roma, è indicato in Federico Bianchi di Castelbianco, 69 anni, psicoterapeuta romano, editore dell’agenzia Dire, presidente dell’Ido, l’Istituto di ortofonologia che a Roma si è specializzato in autismo e disabilità dell’infanzia e dell’adolescenza. Il decreto consegnato dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria dice che la dirigente pubblica “riceveva indebitamente per l’esercizio delle sue funzioni somme di denaro e utilità per sé o per terzi per complessivi 679.776,65 euro”. Regali e benefit, è l’accusa, elargiti o promessi. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Carlo Villani, la donna avrebbe avuto in uso anche la carta di credito dell’imprenditore, conosciuto da vent’anni. E l’avrebbe utilizzata.

Che cosa avrebbe guadagnato, lo psicoterapeuta Bianchi, da questo rapporto? L’uomo, socio e amministratore di fatto della Com.e, Comunicazione ed editoria srl, avrebbe ottenuto almeno due affidamenti, ciascuno di 39.950 euro, da parte del ministero dell’Istruzione con decreti a firma della dirigente e tramite “l’indispensabile intermediazione e supporto” di Valentina Franco, “consapevole del pactum sceleris”.

Ieri gli investigatori avevano perquisito la casa romana della dirigente l’ufficio di Viale Trastevere e una soffitta nella sua disponibilità. Le avevano sequestrato i telefonini. Quindi, avevano setacciato gli uffici al ministero di sei collaboratori e l’abitazione e i luoghi di lavoro di Federico Bianchi.

L’ingresso nell’istruzione pubblica dello psicoterapeuta-imprenditore nelle ultime stagioni era stato rapido. Le sue strutture offrivano consulenze a diversi sportelli psicologici scolastici, lui rispondeva in prima persona a presidi che si erano rivolti al ministero, dove era di casa. Bianchi di Castelbianco dominava con piglio aggressivo convegni sul tema disabilità ed era riuscito a imporre al ministero la questione dei plusdotati, contribuendo a farla inserire all’interno dei cosiddetti Bisogni educativi speciali (Bes).

I vertici dell’Istruzione sono sorpresi, e frastornati i collaboratori di Giovanna Boda, che hanno una certezza: “La nostra dirigente è una persona onesta e sempre vicina agli ultimi della scuola”. In Viale Trastevere è conosciuta come una donna di Stato generosa e appassionata. Ha gestito tutte le fasi di campagna per la consegna di tablet e pc in piena pandemia e, di fronte a segnalazioni specifiche, si adoperava in prima persona per far arrivare risorse e device. Lo scorso 14 settembre aveva organizzato l’arrivo a Vo, epicentro italiano della prima ondata della pandemia, del presidente della Repubbica, Sergio Mattarella. Nelle ultime settimane aveva ricevuto dal ministro l’incarico di commissario dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria (insieme al capo dipartimento del ministero, Stefano Versari) dopo l’emersione di una vicenda di corruzione, con mercimonio di titoli e attestati, per la quale era stata sollevata dall’impegno la direttrice generale Maria Rita Calvosa.

Federico Bianchi oggi ha detto: “Andiamo cauti, si sta parlando di due bandi Mepa, il mercato della pubblica amministrazione, da 39.000 euro ai quali ho dato seguito con la realizzazione dei progetti richiesti. La realtà dei fatti sarà accertata”.

Lo psicoterapeuta è stato contestato più volte per il suo approccio pedagogico e clinico ai temi del sostegno. Insieme alla dirigente pubblica, era intervenuto in diverse emergenze scolastiche del Paese. Dopo il crollo di Ponte Morandi, aveva raggiunto con viatico ministeriale la scuola San Giovanni Bosco di Campomorone, entroterra di Genova, la stessa che aveva visto crescere Samuele Robbiano, il bimbo di 8 anni morto nella tragedia del viadotto autostradale. Diversi genitori avevano contestato quell’intervento e l’accordo sancito dalla dirigente scolastica.