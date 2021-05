La Philip Morris Italia va a processo. La decisione con cui il giudice per le udienze preliminari Andrea Fanelli ha rinviato a giudizio il colosso del tabacco piomba sulla testa di sette persone tra vertici aziendali, ex dirigenti e dipendenti dei Monopoli di Stato. Sono tutti accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Secondo le accuse mosse dal sostituto procuratore Alberto Pioletti (da poco nominato nella squadra di magistrati italiani che faranno parte della procura europea), l’ex consulente esterno della Philip Morris Leo Checcagnini, tra gennaio e luglio 2018, sarebbe entrato in contatto con Concetta Anna Di Pietro, (direttore dell’ufficio circolazioni tabacchi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Fabio Carducci (direttore della Direzione centrale gestione accise e monopoli dei tabacchi) e Massimo Pietrangeli (Direttore centrale accertamento e riscossione).

Una relazione che avrebbe permesso al consulente di ottenere notizie riservate che poi avrebbe riferito ai dipendenti dell’azienda: Eugenio Sidoli (ormai ex dirigente), Gianluca Bellavista e Nicola Fogolin.

Di Pietro avrebbe anche concordato i tempi della determina con la quale il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fissa i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (prezzo medio ponderato)”, si legge negli atti. Inoltre avrebbe “fornito informazioni riservate sul prezzo delle sigarette applicato dai produttori concorrenti della Philip Morris Italia”. Alloggi per conoscenti e promesse di assunzioni per parenti costituirebbero il prezzo della corruzione.

Non è tutto. Perché secondo l’inchiesta “Cassandra”, della squadra mobile di Roma, l’allora Direttore centrale accertamento e riscossione Pietrangeli avrebbe informato la Philip Morris, tramite il consulente Ceccagnini, in merito ad eventuali controlli disposti dall’agenzia dei Monopoli sui cartelli promozionali in cui sarebbe stato comunicato il “blocco dei prezzi delle sigarette”, una cartellonistica che con ogni probabilità avrebbe comportato multe e sanzioni.

E ancora i vertici dei Monopoli di Stato avrebbero spifferato “la richiesta di aumento del prezzo di vendita presentata dalla Japan Tobacco”, fornendo “informazioni sulla data di firma del relativo decreto”.

Tutte accuse che il tribunale di Roma dovrà vagliare a partire dal prossimo 22 settembre, data in cui inizierà il processo. In quella sede i giudici dovranno vagliare anche la memoria difensiva già presentata dall’azienda del tabacco.

In quell’atto si afferma infatti che la Philip Morris Italia non avrebbe ottenuto vantaggi sul mercato. La legge infatti prevede che ogni produttore può variare i prezzi dei prodotti comunicando una richiesta all’Agenzia dei Monopoli, che a sua volta deve pubblicare entro 45 giorni la richiesta sulla gazzetta ufficiale.

Occorrerà anche capire come mai l’azienda sarebbe dovuta intervenire sulla cartellonistica, considerando che eventuali sanzioni amministrative dovrebbero essere avanzate nei confronti delle tabaccherie. Fermo restando che la società ha sempre sostenuto che la cartellonistica esposta non sia riconducibile alla Philip Morris.

“Come ben noto, l’udienza preliminare rappresenta un passaggio iniziale nell’ambito del processo – dicono adesso dall’azienda – Philip Morris Italia S.r.l. è fiduciosa che durante il processo verrà scagionata dalle accuse mosse nei suoi confronti, in quanto nessuna azione illecita è stata intrapresa nell’interesse o a vantaggio dell’azienda”.

E ancora: “Come affiliata di Philip Morris International Inc., PM Italia ha rigide procedure e controlli che disciplinano le interazioni di dipendenti e consulenti con pubblici ufficiali. PM Italia auspica di avere quanto prima l’opportunità di dimostrare che queste procedure sono scrupolosamente fatte rispettare in tutta l’organizzazione e che le accuse mosse nei confronti dell’azienda sono infondate”.