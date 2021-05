Dalla Calabria puntavano a estrarre oro in un parco nazionale in Costa d’Avorio grazie a concessioni ottenute corrompendo funzionari locali. Tre persone sono state arrestate fra Locri, Roma e Cesena per corruzione internazionale e trasferimento fraudolento di valori. Si tratta dell’imprenditore romano Maurizio De Santis, dell’addetto al “lavoro sul campo” Giuseppe Pulitanò di Caraffa del Bianco, più Cosimo Salerno, geometra della Locride già in passato individuato come il responsabile degli investimenti del clan Marando fra la Calabria e il Piemonte e per questo destinatario di confisca e sottoposto alla sorveglianza speciale.

Un passato pesante che ha indotto i tre ad occultare la presenza di Salerno, ma in nessuno modo ad escluderlo dall’affare e dalle società di diritto ivoriano usate per mandarlo in porto. La prima, la Secomip Sarl, serviva per il commercio e l’estrazione di prodotti minerari e petroliferi, la seconda, la Magica Sarl, ufficialmente di import-export, veniva utilizzata per finanziare la prima e – stando alle conversazioni intercettate – avrebbe dovuto fare da ponte per la commercializzazione dell’oro a Dubai. Compagini aziendali patacca, in una delle quali formalmente – come la legge della Costa d’avorio dispone – la maggioranza delle quote era controllata da un cittadino del Paese, in realtà “assoldato” come mero prestanome in cambio del 5% degli utili. Obiettivo, avviare un’attività di ricerca ed estrazione di oro a Aka Yaokro, in pieno parco nazionale.

Un ostacolo non insormontabile – hanno scoperto gli investigatori, ascoltando le chiacchierate dei tre – versando qualche milione di Fcfa, pari a circa diecimila euro, alle persone giuste. Nello specifico, a Valabou Tambla, direttore regionale di Belier e del distretto autonomo di Yamoussoukro del ministero delle Miniere ivoriano e a Kouadio Rèmy Kouass, direttore dell’Ufficio parchi, il cui parere favorevole era necessario per ottenere il nulla osta all’avvio dell’attività estrattiva. Proprio lui però si sarebbe messo di traverso, indispettito dal mancato pagamento di tutta la tangente promessa. Difficoltà superate grazie all’importante rete di contatti anche istituzionali che i tre hanno dimostrato di avere in Costa d’Avorio e sembrano aver convinto il funzionario a fare marcia indietro.

Un capitale di contatti portato in dote – emerge dalle indagini e dalle intercettazioni – proprio da Cosimo Salerno, presente nell’affare anche per conto di misteriosi “partner canadesi”. Gente che sembra avere anche tanta voce in capitolo e spinge Salerno a premere sull’acceleratore per concludere i passaggi “burocratici” necessari per portare a casa l’affare. “Ieri Alex dal Canada mi ha detto ‘guarda che hanno attivato anche i canali bancari inglesi quindi appena si può partire partiamo’”. Peccato che all’epoca i tre non fossero ancora riusciti ad avere alcuna autorizzazione. “Costi quel che costi dobbiamo avere la concessione in mano” tuona Salerno al telefono.

Difficoltà infine tutte superate se è vero che gli investigatori ascoltano Salerno vantarsi: “là c’è da fare veramente con il fatto dell’oro. Io ho tre concessioni, me le hanno date, me le hanno mandate e ce le ho in ufficio. Con Peppe, ho fatto tutto con loro”. E insieme sono finiti in carcere, con accuse per Salerno aggravate dall’aver commesso un reato mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale. Misteriosi però rimangono ancora i partner del Canada, Paese in cui il clan Marando e altre storiche famiglie di ‘Ndrangheta sono radicate da tempo. Ma le indagini continuano.