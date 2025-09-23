Corriere di spedizioni cercasi

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei essenziale per la nostra attività.

Siamo alla ricerca di corrieri per consegnare cibo delizioso dai ristoranti partner direttamente ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili, con possibilità di lavoro nel weekend e in diverse fasce orarie.

LA NOSTRA OFFERTA

Unirsi a Just Eat significa diventare parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo.

Supporto locale:

– Siamo qui per aiutarti in ogni momento.

– Il nostro team di supporto è sempre disponibile.

Vantaggi:

– Congedo di maternità e paternità.

– Salario orario fisso: guadagni anche quando aspetti un ordine.

– Bonus per ogni consegna effettuata.

REQUIREMENTS

– Età: 18 anni o più.

– Veicolo: scooter elettrico fornito da Just Eat, bici, scooter, o auto.

– Patente valida se si utilizza un veicolo a motore.

Sei pronto per iniziare le consegne? Unisciti a noi!