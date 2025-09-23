Corriere di spedizioni cercasi

Siamo alla ricerca di corrieri per consegnare cibo delizioso dai ristoranti partner direttamente ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili, con possibilità di lavoro nel weekend e in diverse fasce orarie.
LA NOSTRA OFFERTA
Unirsi a Just Eat significa diventare parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo.
Supporto locale:
– Siamo qui per aiutarti in ogni momento.
– Il nostro team di supporto è sempre disponibile.
Vantaggi:
– Congedo di maternità e paternità.
– Salario orario fisso: guadagni anche quando aspetti un ordine.
– Bonus per ogni consegna effettuata.
REQUIREMENTS
– Età: 18 anni o più.
– Veicolo: scooter elettrico fornito da Just Eat, bici, scooter, o auto.
– Patente valida se si utilizza un veicolo a motore.
Sei pronto per iniziare le consegne? Unisciti a noi!
