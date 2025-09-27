Corriere Consegna Cibo

Stiamo cercando di consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente a casa dei clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.
Requisiti:
- Età minima di 18 anni
- Amore per l’aria aperta
- Possesso di e-bike, scooter o auto
- Patente valida se si utilizza un veicolo a motore
- Smartphone con piano dati
Benefici:
- Contratti flessibili con 10, 15 o 20 ore settimanali
- Programma delle turnazioni comunicato con un mese di anticipo
- Supporto da un team locale
- Nessuna attrezzatura da acquistare: forniamo tutto il necessario
- Assicurazione, con congedo di maternità e paternità
- Stipendio fisso, bonus per consegne e mance tutte per te
Pronto a metterti in movimento? Candidati subito!
