Corriere Consegna Cibo

Lavorando come Driver per Just Eat, sei il fulcro della nostra attività e ci aiuti a muoverci. Il nostro team proviene da diverse esperienze, ma condivide un obiettivo: rendere la vita più luminosa in arancione. Beep beep, Pescara!

Stiamo cercando di consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente a casa dei clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti:

  • Età minima di 18 anni
  • Amore per l’aria aperta
  • Possesso di e-bike, scooter o auto
  • Patente valida se si utilizza un veicolo a motore
  • Smartphone con piano dati

Benefici:

  • Contratti flessibili con 10, 15 o 20 ore settimanali
  • Programma delle turnazioni comunicato con un mese di anticipo
  • Supporto da un team locale
  • Nessuna attrezzatura da acquistare: forniamo tutto il necessario
  • Assicurazione, con congedo di maternità e paternità
  • Stipendio fisso, bonus per consegne e mance tutte per te

Pronto a metterti in movimento? Candidati subito!


