Corri per l’Acqua: Marinali (Acea), “Senza acqua non possiamo vivere”

“Non c’è azione dell’uomo che non abbia bisogno di acqua. E’ un bene prezioso che va preservato”, ha affermato Barbara Marinali, presidente di Acea, in occasione dell’Acea Water Fun Run, un evento legato alla Run Rome The Marathon. La corsa, di 5km e non competitiva, è aperta a sportivi, famiglie, amici e anche cani, con partenza e arrivo al Circo Massimo di Roma. L’iniziativa sottolinea l’importanza del legame tra acqua e corsa, promuovendo il messaggio #runforwater. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tutelare questa risorsa vitale per l’ambiente e il benessere delle persone, sottolineando quanto sia fondamentale preservare l’acqua per le generazioni future. La Maratona si fa quindi portavoce di valori essenziali che riguardano la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, invitando tutti a riflettere sull’importanza dell’acqua nelle nostre vite quotidiane. Grazie alla partecipazione collettiva, l’evento spera di stimolare una maggiore consapevolezza e azioni concrete per la salvaguardia di questa risorsa indispensabile.