Correzione difetti vista: storia e innovazione

La storia della correzione dei difetti di vista inizia con un bisogno semplice e universale: vedere bene. L’umanità ha trasformato questo desiderio in una progressione di innovazioni, partendo dagli occhiali, poi passando alle lenti a contatto e infine alla chirurgia refrattiva.

I quattro difetti di vista oggi possono essere corretti seguendo i criteri di convenienza del paziente, che possono includere esigenze pratiche, estetiche, sportive o lavorative. La miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo e la presbiopia, che insorge dopo i 40 anni, possono essere corretti con diverse tecniche.

La storia della correzione dei difetti di vista inizia con l’uso di lenti per la vista nel XIII secolo, a Venezia e Pisa, centri di produzione del vetro. Inizialmente, si trattava di lenti biconvesse montate in semplici cerchi di legno o metallo, da tenere con la mano o appoggiate sul naso.

Nel XVIII secolo, l’introduzione dei “tempiali”, ossia le aste laterali che permettevano agli occhiali di restare stabili sul volto, trasformò gli occhiali in un oggetto indossabile. L’innovazione, attribuita all’ottico inglese Edward Scarlett, aprì la strada all’uso quotidiano, più comodo e pratico.

Tra il XIX e il XX secolo, i progressi nella lavorazione delle lenti e l’introduzione della plastica consentirono occhiali più leggeri, resistenti e personalizzabili. Oggi, il design di numerose montature fa moda e le lenti spaziano dalla multifocale alla terapeutica.

L’idea di una lente a contatto risale a Leonardo da Vinci, che nel XVI secolo immaginò un dispositivo a contatto con l’occhio per correggere i difetti di vista. Tuttavia, bisognerà attendere il 1887 per i primi prototipi in vetro e gli anni ’50 del secolo scorso per le prime lenti morbide, utilizzabili quotidianamente.

La chirurgia refrattiva è stata l’ultima tappa della correzione dei difetti di vista. Negli anni ’70, il chirurgo oculista russo Svyatoslov Fjodorov effettuò i primi interventi di cheratotomia radiale, che correggevano miopia e ipermetropia. L’introduzione del laser ad eccimeri negli anni ’90 ha rivoluzionato la chirurgia refrattiva, consentendo di rimodellare la cornea con grande precisione e riducendo o eliminando la necessità di occhiali e lenti a contatto.

Oggi, le tecniche di ultima generazione utilizzano un laser ancor più sofisticato, il Femtolaser, che consente recuperi visivi rapidi e una minore invasività. La chirurgia intraoculare, come le lenti a contatto intraoculari e la fachectomia, rappresenta l’ultima frontiera della correzione dei difetti di vista. La multifocalità è diventata realtà anche nelle lenti a contatto, permettendo una correzione completa per vedere lontano e vicino alle persone over 40, affette da presbiopia.

La correzione della vista racconta un lungo cammino dell’ingegno umano, dalla prima lente medievale alla moderna chirurgia. La tendenza attuale punta verso soluzioni sempre più mini-invasive e personalizzate, che rappresentano la quintessenza del progresso tecnologico.