Corrado Augias Replica a Giorgia Meloni: ‘Un Delirio’ Dopo le Sue Dichiarazioni in Comizio

Corrado Augias, ospite della trasmissione DiMartedì il 19 novembre, ha criticato aspramente Giorgia Meloni e il linguaggio utilizzato durante la sua campagna elettorale. Durante il programma, il conduttore Giovanni Floris ha mostrato spezzoni di comizi della premier, in cui Meloni accusava la sinistra di fornire alibi agli estremisti e di non avere a cuore il bene dell’Italia e dei suoi cittadini. Le sue parole hanno suscitato una reazione immediata da parte di Augias, che ha definito il discorso della Meloni “un delirio mai sentito prima”.

Augias ha messo in dubbio se fosse appropriato per un presidente del Consiglio utilizzare un linguaggio simile, interrogandosi sulla reale identità della “sinistra” menzionata da Meloni. Ha quindi espresso la sua incredulità, utilizzando il termine “trasecolo” per sottolineare la sua sorpresa.

In aggiunta, Augias ha analizzato la figura di Giorgia Meloni, descrivendola come una persona con una “doppia rendita”: da un lato l’aggressività, che in politica sembra premiare; dall’altro, il ruolo della vittima, quella che rappresenta l’underdog e che è emersa dal basso. Secondo Augias, Meloni gioca su questi due fronti per attrarre diversi gruppi di elettori.

L’intellettuale ha lamentato che, oltre alla campagna elettorale, Meloni non ha mai tenuto un discorso unificato rivolto a tutti gli italiani, come ci si aspetterebbe da un leader. Ha fatto un confronto con Keir Starmer, il premier britannico, che, al suo insediamento, si era rivolto anche a coloro che non l’avevano votato. Augias ha sottolineato l’importanza di un capo di governo che si indirizzi all’intero paese, lasciando intendere che Meloni non stia adempiendo a questo dovere.

In conclusione, il commento di Augias rappresenta una severa critica non solo al linguaggio della premier ma anche alla sua capacità di comunicare e di fare appello a tutti i cittadini, evidenziando una mancanza di inclusività e un uso eccessivo di toni aggressivi nel dibattito politico italiano.