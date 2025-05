Corrado Augias contro Jannik Sinner: ‘Italiano per caso’

Jannik Sinner continua a rappresentare un simbolo per l’Italia nel tennis, con le sue partite che attirano milioni di spettatori, tanto da far slittare la programmazione di Rai 1. Tuttavia, nonostante il suo successo, il giornalista Corrado Augias ha lanciato un attacco controverso contro di lui in un editoriale su Repubblica. Augias critica l’identità di Sinner, definendolo "un italiano per caso", sottolineando la sua crescita in un contesto altoatesino dove si parla tedesco e molti si sentono più legati all’Austria che all’Italia.

Augias menziona anche la sua mancata partecipazione a incontri istituzionali, come l’invito del Presidente Mattarella al Quirinale e la visita in Vaticano, sottolineando un apparente disinteresse verso i simboli dello Stato. Il commento più severo riguarda la residenza di Sinner a Montecarlo, da molti vista come una scelta strategica per le agevolazioni fiscali. Sebbene Augias riconosca la gentilezza dell’atleta nei gesti verso avversari e tifosi, sottolinea che la questione fiscale non può essere ignorata. Conclude suggerendo che, per sentirsi parte dell’Italia che lo applaude, Sinner potrebbe cominciare a considerare un contributo fiscale al suo Paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it