Corpo restituito alla famiglia dopo l’autopsia

Il corpo di Ramy Elgaml, il 19enne morto nell’incidente a Corvetto, è stato restituito alla famiglia, che ora può organizzare i funerali. Si attendono i risultati dei test tossicologici sul ragazzo e sul 22enne che guidava lo scooter il giorno della tragedia. Per fare chiarezza e stabilire eventuali responsabilità, si aspettano anche i risultati dell’autopsia e delle indagini sul sinistro. Secondo ultime informazioni, l’amico della vittima si sarebbe risvegliato dal coma.

La famiglia di Ramy ha fissato i funerali per mercoledì 4 dicembre alle 11 presso il cimitero di Bruzzano. Dopo la sua morte, il quartiere di Corvetto è stato teatro di scontri tra giovani e forze dell’ordine. Le indagini, condotte dal procuratore Marcello Viola e dal pm Mauro Cirigliano, sono in corso e si avvalgono di un’informativa della polizia contenente le prime immagini dell’incidente avvenuto tra il 23 e il 24 novembre all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Ramy è deceduto a causa di una lesione all’aorta che ha provocato emorragia interna.

In risposta alla morte di Ramy, un gruppo di giovani ha manifestato nella notte tra il 25 e il 26 novembre, causando disordini con roghi, petardi e atti vandalici contro gli agenti. I primi risultati dei rilievi sullo scooter e sull’auto dei carabinieri mostrano l’assenza di segni di vernice dello scooter sull’auto militare. Inoltre, gli investigatori hanno trovato una telecamera che avrebbe registrato l’incidente e intendono richiedere una consulenza per determinare la traiettoria e la velocità dei mezzi coinvolti.

La tragedia si è verificata mentre Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter, stava fuggendo da una gazzella dei carabinieri dopo aver tentato di eludere un posto di blocco. Bouzidi ha percorso otto chilometri contromano fino all’impatto, risultando fatale per Ramy. Recentemente, è emerso che Bouzidi è uscito dal coma, ma potrebbe dover rispondere di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.