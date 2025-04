Corpo Carbonizzato in Auto Incendiata a Clusone, Vicino a Bergamo

Un cadavere carbonizzato è stato scoperto all’interno di un’auto in fiamme a Clusone, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 6 e il 7 aprile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione ricevuta intorno alle 2:30, quando un testimone ha avvertito dell’incendio. Le squadre di soccorso, arrivate da Clusone e Gazzaniga, hanno domato le fiamme e, durante un’ispezione del veicolo, hanno rinvenuto il corpo completamente carbonizzato.

L’identificazione della vittima non è al momento possibile a causa dell’estensione delle lesioni, rendendo impossibile stabilire anche dati fondamentali come sesso ed età. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale medico del 118, con la Procura di Bergamo che ha avviato un’inchiesta per accertare l’identità della vittima e le cause della morte.

I Carabinieri hanno effettuato rilievi per ricostruire la dinamica del ritrovamento, senza escludere alcuna ipotesi, compreso un incidente o un gesto volontario. A causa dell’incendio, la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi necessari. I mezzi in arrivo da Lovere sono stati deviati verso San Lorenzo di Rovetta, per poi rientrare a Clusone tramite una rotonda. Anche il traffico proveniente da Clusone è stato deviato lungo la 671 verso Rovetta. Indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte legate al decesso.