Corpi Senza Nome: DNA in Banca Dati per Giustizia

Il prefetto Saverio Ordine ha firmato un protocollo operativo per la gestione dei cadaveri non identificati in Sardegna, portando a nove il numero delle regioni italiane che hanno aderito a questa iniziativa, dopo Lombardia, Lazio, Toscana, Liguria, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. L’accordo mira a garantire che i corpi non identificati vengano sottoposti a esame autoptico e che venga effettuato un prelievo di campioni biologici, necessari per l’inserimento nella banca dati del DNA.

Il vicequestore Angelo Casto ha sottolineato l’importanza di estendere questa iniziativa a tutte le Regioni, con l’intento di sviluppare un protocollo nazionale unificato. I protocolli definiscono chiaramente le procedure per l’acquisizione di campioni biologici da persone scomparse o cadaveri non identificati. Questi campioni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, vengono poi inseriti nella banca dati del DNA del ministero dell’Interno.

La raccolta dei campioni deve avvenire in caso di ritrovamento di un corpo non identificato e le informazioni devono essere comunicate all’autorità giudiziaria, che è l’unica in grado di autorizzare l’inserimento nella banca dati nazionale. Questa banca dati è fondamentale per facilitare l’identificazione dei cadaveri e migliorare le possibilità di risolvere i casi di persone scomparse.

Fonte: www.adnkronos.com