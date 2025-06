Corpi di madre e figlia trovati a Villa Pamphili: gli ultimi aggiornamenti

I corpi di una donna e di una bambina di circa sei mesi sono stati trovati nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Gli esami preliminari non hanno evidenziato segni evidenti di violenza, come ferite da arma da fuoco o da taglio. La donna, il cui corpo era in stato di decomposizione e contenuto in un sacco nero, e la bambina potrebbero essere madre e figlia, secondo le prime ipotesi investigative.

Nella giornata di ieri sono state eseguite le autopsie sui due corpi presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, diretto dal professor Antonio Oliva. Per la neonata saranno necessari approfondimenti istologici. Sono stati effettuati anche prelievi per analisi del DNA, la cui comparazione richiederà alcuni giorni.

Le autorità stanno cercando di identificare la donna, presumibilmente di circa 40 anni, e la bambina (tra 5 e 10 mesi). Dai primi accertamenti, sembra che i decessi siano avvenuti in momenti diversi, con la donna deceduta prima della bambina. Non sono stati riscontrati segni di trascinamento nel parco.

Gli investigatori stanno analizzando vari elementi raccolti, inclusi i profili delle impronte digitali, e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha portato i corpi nel parco, noto per essere affollato durante il fine settimana e chiuso alle 21.

Fonte: www.adnkronos.com