. Una bambina di 5 anni è ricoverata in terapia intensiva pediatrica a Padova ed è risultata positiva al Covid-19. Ne dà conferma l’Azienda ospedaliera di Padova, che però sottolinea: “Al momento ci sono due dati di fatto: la gravità della paziente e la positività al coronavirus. Ma non sappiamo se queste due circostanze siano collegate”.

Un pool di medici sta seguendo il caso, che desta ovviamente molta preoccupazione per via dell’età. C’è dunque l’esigenza di definire con precisione la patologia e la sua genesi, con le cause e gli effetti. La bimba è arrivata giovedì in pronto soccorso pediatrico con una grave insufficienza respiratoria ma poco dopo è stata intubata e trasferita in terapia intensiva. E’ stata riscontrata anche una patologia di tipo renale, per cui i medici stanno cercando di capire se sia in qualche modo connessa al Sars-Cov2. Il direttore dell’Azienda ospedaliera Luciano Flor chiede cautela e assicura: “Stiamo lavorando, la situazione è sotto controllo”.

La piccola è attualmente intubata, come spiega una nota dell’ospedale, riferendosi genericamente ad “un minore” tra i 4 pazienti in terapia intensiva nel nosocomio patavino. Tra essi, uno è in fase di dimissione in reparto. Nessun paziente invece nella terapia semi.intensiva, mentre sono 10 i ricoverati nel reparto di malattie infettive.