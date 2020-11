“Il nostro segreto è la programmazione. Abbiamo presìdi per 8 mesi. Essere zona gialla, arancione o rossa non è una gara. In Veneto siamo riusciti, finora, a contenere gli ingressi nelle terapie intensive: abbiamo l’indice di occupazione più basso d’Italia, abbiamo pressione ma non tensione sui ricoveri in area non critica e una forte organizzazione sul territorio dove Usca e medici di medicina generale stanno facendo un grande lavoro”. Luca Zaia racconta al Giornale lo stato dell’epidemia da Covid nella propria regione e l’obiettivo di restare, con la nuova ordinanza, zona gialla. “Siamo sul cosiddetto plateau – spiega il governatore veneto -, fase della curva dove la crescita tende ad appiattirsi. Vorrebbe significare che tra poco ci si può aspettare l’inizio di una discesa. Ma è presto per dirlo”.

Fonte