”Una situazione drammatica. Ho appena fatto una call con altri colleghi del settore e siamo tutti sulla stessa linea: zero richieste e un carico di lavoro non retribuito”, racconta la wedding planner Ilaria Badalotti, da 12 anni nel settore con la sua agenzia milanese ‘Le Mille e una nozze’ (”sposi per lo più milanesi ma a Milano non si sposa nessuno piuttosto sul lago di Como o in Liguria). ”La maggior parte dei matrimoni sono stati annullati, che vuol dire soprattutto posticipati a data da destinarsi. Il tutto per noi si traduce in un azzeramento delle entrate, per mesi abbiamo lavorato gratis solo per annullamenti e varie. Avevo otto matrimoni, alcuni di sposi che vivono all’estero e avevano scelto l’Italia per il grande evento: il 20% sono stati annullati, gli altri posticipati a data da destinarsi”.

