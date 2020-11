Mentre siamo in piena seconda ondata di Covid-19 e ci si prepara a ulteriori chiusure, in molti si chiedono quanto durerà. “La premessa è che questo è il primo virus pandemico della famiglia dei coronavirus, quelli del raffreddore infatti sono con noi da millenni e fanno meno danni. Dunque ci sono molte cose che non sappiamo. Ma da virologo posso dire che, seguendo le mutazioni di Sars-CoV-2, in questi mesi è aumentata la contagiosità ma non la sua letalità. E se c’è già chi preconizza una terza, una quarta o una quinta ondata, noi non abbiamo conoscenza di una pandemia che sia durata più di 2 anni“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia.

