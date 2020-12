Evitare la liturgia eucaristica natalizia per scongiurare assembramenti nel corso dell’epidemia da Covid. Alla raccomandazione della Commissione europea risponde il vescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca, che, in un’intervista alla Nazione, afferma: “Quanto dichiarato inizialmente dalla Commissione mi ha molto stupito, l’Europa non ha alcuna competenza per raccomandare alle Chiese la sospensione della messa di Natale. Sarebbe un’incursione inaccettabile nella sfera religiosa. Non riesco più a capire in che direzione stia andando la laicità dello Stato. Da tempo è in atto un progetto culturale per marginalizzare la fede”. E aggiunge di pensare che “la fede non si esaurisce nel solo rapporto fra il singolo e Dio. Essa ha in sé un valore sociale, aggregativo, creatore di carità e speranza. E questo è un bene che ogni autorità civile dovrebbe avere a cuore e proteggere”.

