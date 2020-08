“In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone, tutti, è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata?”., direttore sanitario dell’ospedale Spallanzandi di Roma, affida a Facebook le sue osservazioni sull’andamento dei contagi in Italia. E sull’ipotesi di una recrudescenza del virus rassicura: “No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento. Quello che oggi va fatto è quello che abbiamo fatto ieri con successo: non abbiamo bisogno di nuovi lockdown ma di riprenderne lo spirito”.

Vaia poi annuncia l’incontro sul Covid in programma il 22 agosto a Vico Equense (Napoli): “Tutti, giovani e meno giovani, operatori sanitari e media, cittadini e politici, dobbiamo porci in uno spirito di solidarietà nazionale che metta al centro un solo obiettivo: farci uscire dalla emergenza – sottolinea – Il 22 agosto, a Vico Equense, in questa splendida cittadina della costiera sorrentina, discuteremo, insieme al direttore del tg3 Mario Orfeo, e alla presenza di tanti altri amici, della esperienza di questi mesi intensi, dall’osservatorio privilegiato dello Spallanzani di Roma. Sarà una ulteriore occasione per riflettere insieme su questa battaglia e sulle armi giuste per affrontarla. Una battaglia seria, dura, difficile ma che certamente vinceremo!”.