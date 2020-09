“Entro questo fine settimana daremo il via alla validazione del test salivare. Importante per due motivi: è poco invasivo e assolutamente affidabile per l’attività di screening”. Lo ha affermato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. “Non deve essere preso come un dispositivo ‘miracoloso’, lo standard rimane il test molecolare, ma nelle comunità scolastiche è importante intercettare il caso positivo asintomatico. Ecco che il test salivare diventa importante anche perché non si deve rifare, la saliva prelevata la prima volta viene usata poi per avere la confermare del risultato”.

