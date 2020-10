“Non sappiamo ancora esattamente quando un vaccino per Covid-19 sicuro ed efficace sarà pronto per la distribuzione, ma stimiamo che potrebbe essere tra l’inizio e la metà del 2021“. E’ la risposta degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aggiorna il suo focus ‘domande e risposte’ dedicato ai vaccini anti-Covid. Prima che questi prodotti possano essere somministrati, “è necessario superare diverse sfide importanti – ricorda l’Oms – si deve dimostrare che i vaccini sono sicuri ed efficaci in ampi studi clinici (fase III). Molti potenziali vaccini per Covid-19 sono allo studio e alcuni dei grandi studi clinici potrebbero riportare risultati alla fine del 2020 o all’inizio del 2021″.

