“Verificare l’efficacia di una dieta mediterranea chetogenica normocalorica, avvalendosi anche dell’utilizzo di preparati chetogenici (Rkp), su pazienti ricoverati in ospedale con diagnosi clinica di Covid-19, ma non sotto ventilazione invasiva”. E’ l’obiettivo di una ricerca, “prima nel suo genere”, annunciata dall’università degli Studi di Padova. L’idea è che la dieta chetogenica “potrebbe migliorare la risposta immunitaria, modulare al contempo la risposta infiammatoria e ridurre la virulenza tramite la riduzione della glicemia come suggerito da tre studi pubblicati recentemente”. Una sorta di “terapia” alimentare.

