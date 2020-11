E’ UNA guerra di astuzia, quella fra ile il nostro. Una battaglia fatta di inganni e depistaggi, in cui spesso l’organismo soccombe a causa del fuoco amico. Accade quando il sistema immunitario alza talmente la temperatura del combattimento da ingolfare il campo di battaglia – i polmoni – con i frantumi della sua artiglieria. Il meccanismo – la cosiddetta tempesta delle citochine – viene descritto oggi da un lungo articolo sul New Yorker (“How the coronavirus hacks the immune system”: come il coronavirus prende il controllo del sistema immunitario) che ripercorre il lungo braccio di ferro fra i parassiti e i loro ospiti nato con il sorgere della vita e destinato a proseguire ben oltre questa pandemia.

Nessuno può negare, però, che Sars-Cov2 sia unico nel suo genere. Il suo non è un attacco diretto all’ospite. Le sue strategie sono multiple, si intrecciano lungo sentieri che confondono sia il sistema immunitario chiamato a rispondervi che i ricercatori chiamati a dipanarli. Il coronavirus inizia a sbaragliare le nostre difese partendo dalle prime linee, quei monociti che, spiega l’immunologo Andrea Cossarizza, “sono le cellule che scendono immediatamente in campo quando nel corpo arriva un nuovo patogeno”. Professore all’università di Modena e Reggio Emilia, Cossarizza ha pubblicato uno studio sulla rivista Embo Molecular Medicine con Lara Gibellini e Sara De Biasi. Descrive le strategie che il coronavirus usa non solo per prendere il controllo del nostro sistema immunitario, ma anche per seminare la confusione nelle sue file e disorientarne la strategia.

“I monociti – spiega Cossarizza – nascono nel midollo, quando sono maturi passano nel sangue periferico, poi si trasformano in macrofagi, e dentro ai tessuti combattono i patogeni sia fagocitandoli, sia presentando i loro antigeni ai linfociti”. Questo è quel che avviene in situazioni standard. Ma l’attacco del coronavirus di normale ha assai poco. “Ai monociti, con il Covid, accade di tutto. Alcuni vengono rilasciati dal midollo nel sangue quando sono ancora immaturi, quindi incapaci di affrontare il virus. In altri abbiamo osservato la presenza di mitocondri difettosi, con parecchie alterazioni. Sono gli organelli che producono energia. Se non funzionano, i monociti restano subito spompati, diventano inattivi”.

C’è poi un altro aspetto, legato al deficit dei mitocondri. Ed è l’impossibilità per i monociti di fabbricare i proiettili da lanciare contro i nemici. “Per uccidere i patogeni – spiega infatti Cossarizza – i monociti usano dei radicali liberi prodotti proprio dai mitocondri”. Immaturi, senza fiato e disarmati: i globuli bianchi, nei casi severi di Covid, hanno davvero poche chance di sconfiggere il coronavirus.

Il legame fra depauperamento dei mitocondri e tempesta citochinica resta tutto da chiarire. Ma c’è un indizio che intriga la squadra dei ricercatori di Modena. “Sappiamo che esiste una teoria mitocondriale dell’invecchiamento” spiega Cossarizza. E’ l’ipotesi che lega la perdita di efficienza dei mitocondri al danno che colpisce i tessuti con il passare degli anni. “In un qualche modo ancora tutto da scoprire, potrebbe avere a che fare con il fatto che il Covid è più grave negli anziani”. Forse i mitocondri deboli della terza età rendono più difficoltosa la lotta contro il coronavirus per i monociti.

Ma se così è, e se il virus circola attorno a noi minacciando di toccarci, c’è qualcosa che possiamo fare per mantenere in forma non solo i mitocondri, ma il sistema immunitario in generale? Non moltissimo: la genetica e lo stato di salute generale giocano un ruolo preponderante. Ma su alcuni dettagli possiamo lavorare. Cossarizza, che con il suo maestro Claudio Franceschi, esperto di invecchiamento dell’università di Bologna, ha messo a punto il concetto di inflammaging, ricorda il ruolo deleterio dell’infiammazione dei tessuti, una condizione che accelera l’invecchiamento. “Il tessuto adiposo è ricco di molecole che promuovono l’infiammazione. E non è probabilmente un caso che l’obesità sia uno dei fattori di rischio del Covid”. Un altro ruolo importante è quello della vitamina D. “Di cui in Italia c’è una deficienza diffusa. Si tratta di una sostanza preziosa per molti processi che avvengono dentro le cellule”.

Infine, attrice centrale della nostra salute resta pur sempre la psiche, che in tempo di pandemia è messa a dura prova. “Stress e paura indeboliscono il sistema immunitario. Lo vediamo quando gli studenti universitari si presentano all’esame con un herpes alle labbra. L’abbiamo anche misurato alcuni anni fa studiando i bambini con disturbi dello spettro autistico. Volevamo capire se sono ripercussioni sull’efficienza del sistema immunitario. Come gruppo di controllo scegliemmo fratelli e sorelle. A sorpresa, trovammo che i ragazzi con questi problemi non presentavano particolari squilibri immunitari. Ad avere i parametri più alterati erano invece i loro familiari”.