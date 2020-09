I tre sarebbero Neymar, Paredes e Di Maria

Il coronavirus colpisce anche il Psg. La società parigina ha confermato attraverso un comunicato che tre dei suoi calciatori “sono stati trovati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato”.

Bocche cucite da Parigi sull’identità dei tre tesserati, ma secondo le prime indiscrezioni pubblicate da “L’Equipe” sarebbero nomi illustri: Neymar, Paredes e Di Maria. Già da ieri era circolata la voce sui due argentini (entrambi rientrati dalle vacanze a Ibiza), oltre a Mauro Icardi (rumor però non confermato nonostante sia in isolamento), invece l’altro contagiato sarebbe proprio il fuoriclasse brasiliano ex Barcellona, anche lui in vacanza nelle isole baleari. Il Psg fa sapere inoltre che “tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni”.