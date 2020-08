Quattro casi in provincia Bari, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce: è il bollettino sul Conovirus diffuso dalla Regione Puglia. Si tratta del risultato peggiore da molte settimane a questa parte. Non sono statiregistrati decessi.

A preoccupare le autorità sanitarie, dopo il caso del bambino di 4 mesi di venerdì 31 luglio , è il duplice focolaio a Cerignola, in provincia di Foggia.

Qui si sarebbero registrati 11 dei 12 casi della provincia. Si tratterebbe di due micro focolai che si riferiscono a due gruppi familiari collegati tra loro.

Tra i positivi anche un infermiere in servizio all’ospedale Giuseppe Tatarella della cittadina. La catena dei contagi sarebbe partita da una donna che ha manifestato una sintomatologia tipica del virus (bronchite) e che, a sua volta, avrebbe contagiato il marito, l’infermiere. Il contagio sarebbe partito dalla festa di 18 anni della figlia.