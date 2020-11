Fornire le indicazioni sui criteri di scelta dei test oggi a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti. E’ l’obiettivo della circolare ‘Test di laboratorio per Sars-Cov-2 e loro uso in sanità pubblica’ firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e pubblicata sul sito del dicastero. Il tampone molecolare – riporta il documento – è da preferire in presenza di un caso sospetto sintomatico mentre il test rapido può essere la prima scelta per un contatto stretto di caso confermato, il test invece non è raccomandato per i contatti di contatti stretti di caso confermato.

