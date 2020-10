Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri per la parte dell’ordinanza dello scorso 11 settembre del presidente della Regione, Christian Solinas, che prevede tamponi e test di negatività a Covid-19 per l’ingresso nell’Isola. I giudici hanno confermato che le misure dei Dpcm, già emanate e in costante aggiornamento, non possono essere modificate da disposizioni regionali. Da oggi entra comunque in vigore la nuova ordinanza del governatore sardo, che ha confermato gli stessi articoli sui test in ingresso prima sospesi e ora bocciati dal Tribunale amministrativo.

