Si è molto dibattuto, in Italia, sui benefici del plasma dei guariti contro Covid-19. Ora il team di Fausto Baldanti (Irccs Policlinico San Matteo di Pavia), Raffaele Bruno (Irccs Policlinico San Matteo di Pavia), Giuseppe De Donno (ospedale Carlo Poma, Asst Mantova) e Massimo Franchini (Asst Mantova) hanno pubblicato i dati ottenuti tra Mantova e Pavia e relativi al trattamento con plasma iperimmune in 46 pazienti gravi con Covid-19 su ‘Haematologica’. “Il plasma iperimmune mostra benefici promettenti” nei pazienti con Covid-19, “da confermare in uno studio randomizzato controllato”, concludono gli autori, che segnalano comunque “effetti avversi gravi in 4 pazienti”.

