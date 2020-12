“L’approvazione del desametasone da parte dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali) è un passo importante per la cura del Coronavirus. L’Università di Oxford ha studiato l’utilizzo dei cortisonici e in particolare del desametasone, proprio per le patologie più difficili associate al Covid-19. Un fatto di grande rilevanza, sebbene si tratti di una molecola del 1958, certamente non una delle grandi innovazioni di cui si sente parlare di questi tempi. Eppure, questo aspetto non deve meravigliare perché ci sono tanti prodotti ben testati che, con il loro utilizzo in particolari patologie, invitano i ricercatori a continuare a studiare questa molecola e a svilupparne l’uso e le funzioni nella farmacologia”. Emilio Stefanelli, presidente del gruppo farmaceutico Savio non nasconde la propria soddisfazione in merito all’approvazione del desametasone da parte dell’Ema.

Fonte