La campagna vaccinale, complice anche la crisi di governo, presenta delle zone grigie, in cui si annidano incongruenze e interrogativi. A farne le spese purtroppo sono le persone, in certi casi le più fragili. In una di queste zone grigie rientrano gli iscritti al registro dell’Aire, l’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, che per qualche motivo, si trovano in Italia e che, per legge, non hanno diritto al vaccino, benché siano cittadini italiani. La normativa infatti prevede che possono iscriversi temporaneamente al Servizio sanitario nazionale italiano, ma questo dà loro il diritto di usufruire per 90 giorni di assistenza medica d’emergenza, quindi è esclusa la possibilità di avere un medico di base – seppur a termine – e di usufruire della vaccinazione anti-Covid.

Definire il numero di persone che si trovano in questo limbo è pressoché impossibile, perché dei quasi 5,5 milioni di iscritti al registro Aire, non è dato sapere quanti si trovino in Italia perché non sono obbligati a comunicare la loro presenza sul territorio. Ma si può ragionevolmente parlare di centinaia di persone risucchiate da questo vuoto legislativo.

“Io e mio marito abbiamo la cittadinanza italiana ma siamo residenti negli Stati Uniti. Per una serie di motivi, personali e di salute, siamo in Italia da qualche mese. Vorremmo fare la vaccinazione anti-covid ma non possiamo, perché siamo esclusi da qualsiasi lista” spiega Alessandra Gambaccini. “In pratica siamo italiani, paghiamo le tasse anche in Italia, dove abbiamo degli immobili, ma non possiamo usufruire dei servizi sanitari, se non quelli di emergenza, perché la prima cosa che chiedono quando ci si prenota per il vaccino è la tessera sanitaria e quella non l’abbiamo. A differenza per esempio di un immigrato col permesso di soggiorno, che quindi si può vaccinare qui in Italia. In altri Paesi invece, come il Regno Unito, permettono anche ai non residenti di vaccinarsi, dando la precedenza ai residenti”.

Il marito di Alessandra in questo periodo ha contratto anche una polmonite, non da covid, ed è stato curato in ospedale, coprendo tutti i costi di tasca propria. “Noi non vogliamo passare davanti a nessuno, anzi. Siamo anche disposti a vaccinarci a pagamento se necessario. Chiediamo solo di poterci prenotare, nel rispetto dei criteri di priorità imposti dalla legge, come avviene in altri Paesi dell’Ue”.

La questione è stata sollevata a fine gennaio, in piena crisi di governo, anche dalla deputata Francesca La Marca (Pd) in un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza, con cui ha chiesto, con la collega Angela Schirò, di prevedere la vaccinazione anche dei connazionali residenti in questi mesi in Italia, d’accordo con le Regioni, rispettando una tempistica da definire, previa prenotazione presso le asl nelle quali ricadono i comuni di iscrizione Aire. Una richiesta coerente non solo con il rispetto del diritto alla salute, previsto dal nostro ordinamento, ma anche con l’efficacia della campagna vaccinale di massa. Purtroppo la crisi di governo ha indotto un inevitabile stop nelle decisioni e nella risoluzione di situazioni incerte come questa. Ma la politica può continuare ad avere la precedenza sul diritto alla salute?