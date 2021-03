Pochi, ma buoni. Sono I diffusori del Covid. L’81 per cento dei contagi infatti nasce solo dal 10 per cento dei positivi. Lo avevano suggerito gli studi asiatici, lo conferma oggi una ricerca americana dei Centers for Disease Control pubblicata sulla rivista Plos One. I recordmen del coronavirus non sono purtroppo facili da individuare. Alcuni cosiddetti superspreading events, eventi di superdiffusione, con decine o addirittura centinaia di infetti, sono stati descritti in passato. Ma l’identikit del contagiatore massimo per il momento ha solo pochi tratti delineati. Può essere non ancora sintomatico: spesso il massimo della carica virale si raggiunge un paio di giorni prima della comparsa dei segni del Covid, quando nulla fa sospettare la contagiosità. E più che biologici, i fattori di rischio potrebbero essere sociali. Può darsi che il superspreader non abbia cioè una quantità di virus o una capacità di emettere goccioline sproporzionata, ma si trovi al posto giusto (un luogo chiuso e non ventilato), al momento giusto (la vigilia della comparsa dei sintomi) e con la compagnia giusta (altre persone non abbastanza protette dalle mascherine, ad esempio durante un pasto), svolgendo magari l’attività giusta (cantando o parlando ad alta voce).

La presenza dei superdiffusori ci dà due indicazioni. La prima è che l’indice Rt – adatto a infezioni più regolari come l’influenza – fatica a descrivere l’andamento di un virus con tanta variabilità fra le occasioni di contagio. La seconda è che la diffusione dell’epidemia, nelle sue fasi iniziali, può variare molto da un luogo all’altro. Il coronavirus è nato in Cina probabilmente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2019 (si è arrivati a questa conclusione percorrendo a ritroso l’albero genealogico dei virus che man mano hanno accumulato sempre più mutazioni). Ma solo nel mercato del pesce di Wuhan, a causa probabilmente di un evento di superspreading, l’epidemia è esplosa a fine dicembre. Una simile circostanza sfortunata si è probabilmente verificata anche in Nord Italia, dove i casi sono esplosi a fine febbraio nonostante altre nazioni avessero subito dei contagi alcune settimane prima. Eventi di superdiffusione e contagi in famiglia sono stati di fatto i due elementi che più hanno contribuito a gettare benzina sul fuoco dell’attuale pandemia.

Una sproporzione simile nei contagi era stata notata anche con la prima Sars del 2002-2003, quando si stima che l’80% delle infezioni fosse provocata dal 20% degli infetti. In quel caso, per fortuna, mancava il contributo degli asintomatici o dei presintomatici: la carica virale massima si registrava con i pazienti spesso già ricoverati. Anche grazie a questo fattore, l’epidemia fu circoscritta con l’arrivo della bella stagione del 2003. Prima di estinguersi, però, la Sars di vent’anni fa uccise 774 persone e ne contagiò quasi 8mila. La metà – quasi 4mila casi – appartiene a una catena di contagio partita dall’Hotel Metropole di Hong Kong, dove alloggiò un medico cinese con il virus. Sette ospiti di varie nazionalità che dormivano al suo piano portarono l’infezione in giro per il mondo, in uno dei più drammatici superspreading events che la storia delle malattie infettive abbia ricostruito. Oggi la stanza 911 è stata trasformata in un museo dedicato alla prima epidemia da coronavirus.

Sempre a Hong Kong, oggi, la nuova Sars ha cavalcato un altro evento di superspreading: una band che la scorsa primavera ha suonato in quattro bar della città ha creato un focolaio di 73 positivi: 39 clienti, 20 persone dello staff e 14 musicisti: all’epoca un terzo dei contagi della regione. In Corea del Sud, in quegli stessi giorni, una donna venuta dalla Cina ha frequentato la chiesa di una setta nella città di Daegu. Da quella funzione sono derivati 6.284 casi fra il 20 gennaio 2020 e il 6 marzo. Eventi di superspreading successivi, in quel paese, sono stati localizzati in una palestra (92 casi) e in un luogo di pellegrinaggio (49 casi). In generale, secondo una ricerca cinese, i rischi di contagio nei luoghi chiusi sono 19 volte più alti rispetto a quelli aperti.

Neanche in Italia gli eventi di superspreading sono mancati, soprattutto la scorsa estate. Le catene di contagio nelle discoteche della Sardegna non sono state ricostruite nei dettagli. Ma un lavoro molto circostanziato fu fatto dalla Asl di Vercelli a settembre, quando un uomo tornato dalle vacanze nella Repubblica Dominicana e proprietario di un night causò un domino di infezioni che riguardò 126 persone (solo fra i casi ufficiali certificati dal tampone). In Maine un matrimonio lo scorso autunno ha causato 177 contagi e sette decessi. La festa si era tenuta in un locale chiuso con un numero di ospiti leggermente superiore al limite di capienza. Il padre della sposa, durante una cerimonia di nozze in Giordania, ha invece infettato 73 fra gli invitati.

A dimostrazione di quanto non solo il festeggiare, ma anche il cantare siano rischiosi, c’è l’evento di superspreading del coro dello stato di Washington: un giovane con il coronavirus, senza sintomi, infettò 53 dei 60 compagni di melodia, due dei quali successivamente sono morti. Anche alla Scala di Milano, a ottobre dell’anno scorso, ci fu un focolaio con 21 coristi positivi. Quello che per il coronavirus può sembrare un punto di forza – la capacità di contagiare tante persone in un colpo solo – potrebbe però essere trasformato in un asso nelle nostre mani. Se solo riuscissimo a capire quali sono i segreti di quel 10% di contagiati in grado di mantenere vivo il fuoco dell’epidemia.