Da territorio più martoriato a quello più risparmiato. Lodi segna numeri bassissimi nella diffusione del Coronavirus targato seconda ondata e chiede di passare da zona rossa a zona arancione. ”Con il presidente della Provincia -dice all’Adnkronos il sindaco Sara Casanova- avevamo già fatto una richiesta al presidente Fontana poco dopo l’entrata del dpcm. Domani ci sarà un incontro e chiederemo al presidente di farsi portavoce con il ministro Speranza per allentare le misure restrittive in un territorio come il nostro che ha rispettato regole e norme e ora per fortuna ha un livello di contagio bassissimo”.

