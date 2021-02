PERUGIA – “La mia nuova Codogno è l’Umbria, a un anno esatto da quando tutto è cominciato”. È un fiume in piena Simona Ravera, 53 anni, infermiera dell’ospedale che ha vissuto l’innesco della pandemia in Italia, appena smontata dal primo turno di servizio sul nuovo fronte caldo del Covid. Nell’Umbria zona rossa per tre quarti, diventata epicentro delle varianti, dove otto infezioni su dieci sono attribuite a “brasiliana” o “inglese” e una rete ospedaliera piegata dall’ondata anomala di contagi ha chiesto personale in prestito alle altre regioni.

La volontaria assegnata alla “terapia intensiva 2” del Covid hospital di Spoleto è tra i 19 sanitari lombardi, veterani della prima ondata, partiti col camice in valigia e arrivati di rincalzo a Perugia e al San Matteo degli Infermi la sera di domenica scorsa, il 21 febbraio, a un anno dalla notizia dell’esordio del virus a Codogno.

Lei ha vissuto il pieno della prima ondata. Perché affrontare un’altra emergenza in Umbria?

“Quando ho saputo dell’esigenza di personale sanitario non sono riuscita a sottrarmi al senso del dovere. L’Umbria è la mia terra d’origine, sono nata a Perugia, e quando l’ho saputa sofferente mi è sembrava naturale rispondere”.

Siete arrivati il 21 febbraio, a un anno esatto dalla notizia del “paziente uno” a Codogno. Crede nelle coincidenze?

“Non sono potuta rimanere indifferente all’anniversario di un evento che ho vissuto in prima persona. Ricordo il caos e l’incertezza di quei giorni, ho sentito che a distanza di un anno la chiamata per l’Umbria mi riguardava. Non poteva essere un caso”.

Cosa ricorda di quella giornata?

“Il 20 febbraio era un normale giovedì, ero di turno il pomeriggio. Sono arrivata in anticipo e ho visto la porta antipanico stranamente sbarrata e il segnale di emergenza in corso. Ho approfittato per prendere un caffè ed è finita che sono uscita dall’ospedale due giorni dopo”.

Cos’è successo quel pomeriggio?

“Appena entrata in reparto, il nostro responsabile ci ha detto di vestirci e tenerci pronti. C’era un caso fortemente sospetto, un giovane affetto da sindrome respiratoria in insufficienza acuta. Abbiamo blindato l’ospedale, bloccato la turnazione e richiamato in servizio il personale del mattino. È iniziato così un turno di 48 ore. In serata è arrivata la conferma del tampone: Mattia era positivo al Covid. Dopo mezzanotte la notizia è uscita sulla stampa”.

Quindi ha curato il “paziente uno”?

“Sì, ero tra quegli infermieri che da subito se ne sono occupati e hanno garantito il turnover a oltranza. Poi un’équipe del Sacco di Milano ci ha confermato che le procedure da noi adottate erano giuste”.

Nella prima ondata non si conosceva niente del Covid, adesso l’incognita è un nemico che muta. Ha paura delle varianti?

“Ho fatto il vaccino, dovrei essere coperta almeno per quella ‘inglese’. Le varianti sono altamente contagiose, ma non significa altamente letali. Utilizzo i dispositivi di protezione e non dovrei infettarmi. Quindi non devo nemmeno avere paura”.

La sua famiglia era d’accordo per la sua partenza?

“I miei genitori hanno fatto di tutto per dissuadermi, sono terrorizzati dalle varianti. Mio marito e mia figlia adolescente, Bianca, non ci hanno nemmeno provato, sanno che la mia missione adesso è in Umbria. Prima che partissi abbiamo scritto assieme una guida su come amministrare la casa, dalle pulizie all’utilizzo della lavatrice. Bianca mi ha scattato una foto mentre salivo sul treno e mi ha mandato un messaggino: ‘Sono orgogliosa, sei un esempio di vita per me’. Sarà un mese molto lungo. Ma basta adesso, non mi faccia commuovere”.

Come ha trovato la situazione in Umbria?

“La crisi c’è e si sente, ma se penso a quello che abbiamo vissuto nel Lodigiano nelle prime settimane, al viavai continuo di ambulanze, qua mi sembra una condizione tutto sommato affrontabile”.

E in ospedale a Spoleto?

“C’è una piccola terapia intensiva, come a Codogno. Il carico assistenziale è notevole, ma non posso entrare nel merito delle criticità”.

In Umbria la curva negli ultimi giorni sembra rallentare, mentre in Lombardia proclamano zone arancioni “rafforzate”. Non ha paura che riaccada tutto da capo?

“Sono molto preoccupata, la pandemia sembra ripercorrere lo stesso ciclo ‘stagionale’ dell’anno scorso, ma adesso siamo più preparati e abbiamo i vaccini. Un mese è lungo, intanto per questi 28 giorni la mia casa è l’Umbria, la mia nuova Codogno”.