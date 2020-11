“Sarebbe stato facile, alle prime avvisaglie della recrudescenza del virus, annunciare una nuova chiusura generalizzata. Altri Paesi europei lo hanno fatto e lo stanno facendo in questi giorni. Ma non si può sottovalutare il problema della tenuta sociale del Paese. I decreti che il governo ha varato nelle ultime settimane adattano le misure all’andamento della circolazione del virus sul territorio. Siamo in una situazione diversa rispetto a marzo quando la chiusura totale preservò la Nazione. Ora possiamo gestire, proteggendo salute ed economia insieme, valutando per aree”. Così Pierpaolo Sileri al Corriere della Sera, precisando che “il virus non è cambiato rispetto a prima. Oggi registriamo una diffusione prevalentemente in ambito familiare. Viene contratto fuori dalle mura domestiche e poi si diffonde in casa. Ma negli ospedali arrivano anche persone che non avrebbero necessità di ricovero e che magari sul territorio non trovano una risposta”.

