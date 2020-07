Il trolley può essere portato di nuovo come bagaglio a mano nei viaggi in aereo. Una novità che la sottosegretaria alla Salute,, chiarisce nel corso di un’intervista a Radio anch’io su Rai Radio1. Spiega che la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano era stata presa “dalle compagnie aeree e non dal governo”. “Ma aveva una sua ratio – ha spiegato – quando si mettono i trolley nelle cappelliere si producono infatti degli assembramenti e dei contatti”. Anche se, ha sottolineato, “quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio”. E comunque “adesso il trolley si può portare”.

Mentre a proposito del fatto che a bordo degli aerei si sta seduti molto vicini, la sottosegretaria ha aggiunto: “Si sta attaccati perchè in realtà l’aria è sanificata. In cabina, appena si accendono i motori, comincia una sanificazione permanente dell’aria”.

Oggi il ministro Speranza annuncerà la proroga delle misure di contenimento del virus, assunte fino adesso, fino al 31 luglio. Farà luce sui provvedimenti contenuti nell’ultimo Dcpm in materia. “Sono tutte le misure di contenimento – ha ricordato Zampa – come l’uso della mascherina e il divieto di assembramento, il distanziamento, le disposizioni date a ristoranti e ai locali chiusi”. E sulla Lombardia che ha tolto l’obbligo della mascherina all’aperto, ha commentato: “Mi pare giusto, è una cosa di buon senso”.