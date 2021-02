Circa un caso positivo su cinque è portatore della variante inglese. Le Regioni hanno inviato ieri al ministero e all’Istituto superiore di sanità i risultati del controllo straordinario fatto il 3 e il 4 febbraio. In quei due giorni hanno approfondito le analisi su circa 3.600 test posivi per capire appunto in quanti sono stati colpiti dalla variante inglese del coronavirus.

L’esito della ricerca straordinaria riporta un dato medio piuttosto alto, con forti variazioni nelle Regioni. La variante infatti circola soprattutto nel centro del Paese, come in parte era già noto, è cioè tra Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia e Toscana, che hanno percentuali superiori alla media. Oggi del tema si parlerà nel corso del Cts.

A preoccupare è la capacità della “inglese” di essere più contagiosa, cioè di far alzare l’Rt una volta che la tipologia di virus prevalente. Fino ad ora, visti i dati generali della circolazione del virus, non avrebbe comunque influito particolarmente sui contagi me si teme una escalation rapida via via che prenderà piede.