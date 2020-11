Si deve intervenire a sostegno dei comparti agricoli in difficoltà perchè se cedono “perdiamo occupazione, ma non solo. Anche gestione territoriale, tipicità, capacità di esportazione, con l’idebolimento del sistema. Quindi, non si tratta solo di aiutare gli agricoltori ma anche di aiutare un sistema che sta intorno all’agroalimentare che ha bisogno di attenzione e sostegno che non è sempre solo l’indennizzo ma anche sostegno organizzativo affinchè ad esempio si possano economizzare i costi”. E’ la richiesta che arriva da Dino Scanavino, presidente della Cia – Agricoltori Italiani, intervistato da Adnkronos/Labitalia, sugli effetti dell’emergenza coronavirus per l’agricoltura italiana.

