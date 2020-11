Sono 311 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. In tutto da inizio emergenza sono stati 20.730 i casi di positività al Covid-19 nella Regione. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 311 nuovi casi, 171 rilevati attraverso attività di screening e 140 da sospetto diagnostico. Si registrano 5 decessi (432 in tutto): tre donne e due uomini tra i 75 e i 94 anni. Le vittime: tre residenti nella provincia di Sassari e due rispettivamente nelle province di Oristano e Sud Sardegna.

Fonte