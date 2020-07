“Noi dobbiamo reagire al momento, non possiamo pregiudicare la situazione di un Paese che ha fatto tanto ed è stato colpito per primo”. Questo l’auspicio di Walter Ricciardi, docente di Sanità pubblica all’università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che in un’intervista a ‘il Messaggero’ ribadisce la necessità di una risposta rapida di fronte a un’Europa “ancora troppo lenta nei confronti delle minacce imminenti”. Secondo l’esperto, “sarebbe meglio che i Paesi dell’Unione si mettessero d’accordo nel delegare alla Commissione più poteri, dato che la salute è una responsabilità degli Stati membri: un accordo in base al quale, quando ci sono situazioni straordinarie, come questa pandemia, possano essere attivati meccanismi di coordinamento più forti. Ma questo richiede tempo, trattative e alla fine i singoli Paesi membri decidono da soli”.

