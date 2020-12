L’epidemia da Covid-19 in Italia è in una “fase decrescente ma rallentatata. L’unico contesto in cui la decrescita non si registra è il Veneto”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. D’altronde, aggiunge, la circolazione del virus è ancora forte in tutta Europa.

L’obiettivo, dice Brusaferro, è arrivare a 50 casi ogni 100mila abitanti da raggiungere in una settimana. Oggi siamo a 157 casi. L’Rt, ovvero l’indice di trasmissione del virus, in quasi tutte le regioni è “inferiore a 1 tranne una. il Molise. Si tratta di un indicatore importante – prosegue il presidente dell’Iss – anche se abbiamo una leggera tendenza alla risalita. Questa settimana l’Rt è a 0.90, la settimana scorsa era a 0.86”.

L’identikit dei malati in questa fase della seconda ondata della pandemia si mantiene stabile: “La maggior parte delle persone ricoverate sono di sesso maschile e anziane. Hanno più di 80 anni” spiega Brusaferro.

“Dobbiamo tenere alta l’attenzione, e abbassare l’incidenza” aggiunge Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. “I ricoveri in terapia intensiva sono ancora sopra la soglia critica”.